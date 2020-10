Goiás x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida no Serrinha é válida pela 19ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se enfrentam neste domingo (1), no Serrinha, a partir das 20h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do SporTV (exceto Goiás) e do Premiere , pela TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Vasco DATA Domingo, 1 de novembro de 2020 LOCAL Serrinha - Goiânia HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão do SporTV (exceto Goiás) e do Premiere , pela TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real

Lanterna do Brasileirão e completamente pressionado após mais um protesto da torcida, o Goiás precisa desesperadamente de um triunfo para iniciar sua caminhada em busca da permanência na Série A. O Esmeraldino não vence há oito jogos e não poderá contar com Fábio Sanches, Daniel Bessa, Henrique Almeida e Lucão do Break, lesionados. Já o volante Breno está de volta após cumprir suspensão.

Já o Vasco também está no Z-4 e precisa reencontrar o caminho das vitórias para não ver os rivais se distanciarem na tabela. O Cruzmaltino conta com o retorno de Martín Benítez. Porém, Germán Cano, lesionado, além de Cayo Tenório e Marcelo Alves, que testaram positivo para covid-19, estão fora do duelo.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Edilson, David Duarte, Heron e Caju (Jefferson); Breno e Ariel Cabral; Keko Villalva, Shaylon; Vinícius Lopes e Rafael Moura.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Henrique; Andrey, Léo Gil (Vinícius), Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Tiago Reis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA RB 0 x 2 Vasco Campeonato Brasileiro 24 de outubro de 2020 0 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 19 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Goiás Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020 19h (de Brasília) Goiás x -PR Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

VASCO

VJOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Caracas 28 de outubro de 2020 Vasco 1 x 2 Campeonato Brasileiro 21 de outubro de 2020

Próximas partidas