Goiás x Vasco na Copa São Paulo: onde assistir, escalação, horário e mais

Buscando uma vaga nas quartas-de-final da Copa São Paulo, Goiás e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (16)

A Copa São Paulo de Futebol Júnior já está chegando nos últimos jogos. Nesta quinta-feira (16) e se enfrentam pelas quartas-de-final, às 19h15, em Itapira. O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV. O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Vasco DATA Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

O Goiás derrotou o nas quartas, por 1x0, com um gol de pênalti, marcado por João Marcos.

O time goiano é o único representante do estado que ainda está na disputa pelo título. Agora, eles viajam de Araraquara para Itapira para enfrentar outro gigante do , o Vasco.

Provável escalação do Goiás: Luys Felipe; Lucas Lima, Taylon, Henrique, Índio, Zé Vitor, João Marcos, Pedro Marinho, Da Silva, Fredson e Igor.

VASCO

O Vasco volta a entrar em campo pela depois de um jogo conturbado contra o Itapirense. Antes disso, no duelo contra o , o jogo aconteceu em “dois dias”. Por conta das fortes chuvas, o segundo tempo do jogo teve de ser disputado no dia seguinte, portanto, o Cruz-Maltino teve um desgaste grande.

Dono de quatro vitórias em cinco jogos, o Vasco vem mandando seus jogos em Itapira desde o ínicio da .

Provável escalação do Vasco: Fintelman; Nathan, Luan, Miranda, Weverton, Riquelme, Vinicius, Juninho, Caio Lopes, Menezes e Roger.

ÚLTIMOS JOGOS

GOIÁS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 (5) x (6) 0 Goiás 12 de janeiro Goiás 1 x 0 Palmeiras Copa de Futebol Júnior 14 de janeiro

VASCO

Últimas partidas