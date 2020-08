Goiás x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tricolor estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (9), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado por bons resultados, o estreia no Campeonato Brasileiro contra o na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio da Serrinha. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para São Paulo e parte do ), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x São Paulo DATA Domingo, 9 de agosto de 2020 LOCAL Serrinha - Goiás HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo e parte do Brasil), além do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado após a eliminação no , o São Paulo volta suas atenções para a estreia do Brasileirão.

Para o duelo contra o Goiás, o técnico Fernando Diniz pode realizar algumas mudanças na equipe titular, como a saída de Alexandre Pato no ataque para a entrada de Liziero no meio-campo.

Enquanto Hernanes, com uma lombalgia, e Helinho, que sofreu uma torção no tornozelo, são tratados como dúvidas.

⚽🇾🇪 A equipe se prepara para a estreia no Brasileirão: Goiás x São Paulo, domingo (5), às 16h, no Serrinha, em Goiânia (GO). pic.twitter.com/VK8R1JzlRy — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 5, 2020

Do outro lado, o Goiás vem de derrota para o Cuiabá por 2 a 0, mas apesar das críticas da torcida e até mesmo do técnico Ney Franco, o goleiro Tadeu se mostrou focado para a partida contra o São Paulo.

"Estamos focados em fazer uma boa estreia. Deixamos o Cuiabá para trás porque precisamos olhar para frente, para o adversário difícil que vamos enfrentar no domingo.", disse o jogador.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Ratinho e Daniel Bessa; Victor Andrade, Rafael Moura e Keko. Técnico: Ney Franco.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 São Paulo Campeonato Paulista 26 de julho de 2020 São Paulo 2 x 3 Campeonato Paulista 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Aparisidense 1 x 2 Goiás Campeonato Goiano 15 de março de 2020 Goiás 0 x 2 Cuiabá Amistoso 1 de agosto de 2020

Próximas partidas