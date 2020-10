Goiás x Santos: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela 13ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o visita o neste domingo (4), às 18h15 (de Brasília), em Goiânia, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x Santos DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a classificação para as oitavas de final da , o Santos foca no Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Cuca terá o retorno de Luan Peres, que cumpriu suspensão na Libertadores.

Por outro lado, Lucas Veríssimo, com edema na panturrilha esquerda, está fora, assim como Raniel, que foi diagnosticado com uma trombose venosa profunda na perna direita. Kaio Jorge e Marcos Leonardo são as opções para o setor.

Treino do Peixão começando no CT do ! Apenas 39°C por aqui 😅 pic.twitter.com/NR9otARVpq — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 3, 2020

Já o Goiás não sabe o que é perder há três jogos (dois empates e uma vitória), e busca mais um resultado positivo para seguir a recuperação no Brasileirão.

Apesar de ter anunciado a morte da mãe de Rafael Moura, que lutava contra um câncer, o jogador é aguardado para entrar em campo neste domingo (4).

Toda família esmeraldina lamenta profundamente o falecimento da mãe do nosso atleta Rafael Moura, a guerreira “dona” Junia.

Lembramos com alegria dos bons momentos vividos juntos com a #MaiorFamiliaDoCentroOeste.

Desejamos força aos amigos e familiares nesse momento difícil⚫️ pic.twitter.com/Ach8rqwyxv — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 3, 2020

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Alex, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jean Mota (Alison) e Arthur Gomes (Lucas Lourenço); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Provável escalação do Goiás: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Campeonato Brasileiro 28 de setembro de 2020 2 x 3 Santos Copa Libertadores 1 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 19h (de Brasília) Santos x Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Ceará 2 x 2 Goiás Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas