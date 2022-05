Goiás x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste domingo (15) para Goiás x Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (de Brasília), no Hailé Pinheiro.

Classificado às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Coritiba, o Peixe volta as atenções para o Brasileirão em busca da primeira vitória fora de casa. Atualmente, soma 10 pontos, com três vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Goiás busca emplacar a segunda vitória consecutiva para para se afastar da zona de rebaixamento. O Esmeraldino, com cinco pontos, registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos primeiros cinco jogos da Série A.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Hailé Pinheiro, o Goiás não poderá contar com Henrique Lordelo, expulso na vitória sobre o Atlético-GO, e Danilo Barcelos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o técnico Jair Ventura deve optar pelas entradas de Fellipe Bastos e Juan.

Já o Santos terá os retornos de Maicon, preservado no meio da semana, e do técnico Fabián Bustos, que cumpriu suspensão.

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Diego, Bastos, Elvis e Juan; Apodi, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Felipe Jonatan); Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart (Sandry) e Jhojan Julio; Léo Baptistão (Rwan Seco) e Marcos Leonardo.

DESFALQUES

SANTOS:

Ângelo: machacado

GOIÁS:

Danilo Barcelos: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Henrique Lordelo: suspenso (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Goiás e Santos será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (15).