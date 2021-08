Goiás x Remo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times duelam nesta terça-feira (10), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goiás e Remo se enfrentam nesta terça-feira (10), em Goiânia, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Remo DATA Terça-feira, 10 de agosto de 2021 LOCAL Hailé Pinheiro, Goiânia - GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Frederico Soares Vilarinho (MG)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Remo busca a vitória fora de casa / Foto: Samara Miranda/Remo

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No G-4, o Goiás quer mostrar a sua força em casa para manter seu posto na tabela.

𝑪𝒂𝒅𝒂 𝒋𝒐𝒈𝒐, 𝒖𝒎𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍! 🖊🇳🇬



Com todo foco voltado para o confronto de amanhã, o Verdão finalizou a preparação hoje, no CT Edmo Pinheiro.



PRA CIMA! 👊🇳🇬#OMaiorDoCentroOeste pic.twitter.com/85BQY4iLxA — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 9, 2021

O Esmeraldino pode ter os retornos de Apodi e Reynaldo para o duelo desta terça-feira.

O Remo entra em campo buscando somar pontos para tentar alcançar a parte de cima da tabela.

Último treino antes do jogo contra o Goiás! O Leão Azul encerrou a preparação no CT do Vila Nova. ⚽



📸 Sandro Galtran/Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/fNtXfwKFww — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) August 9, 2021

Para o jogo desta terça, o time paraense terá desfalques. Isso porque Thiago Ennes e Pingo estão lesionados e se juntam a Fredson no departamento médico. Por outro lado, Anderson Uchôa, Erick Flores e Victor Andrade voltam após cumprir suspensão.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Wellington Silva, Romércio, Suéliton (Rafael Jansen), Igor Fernandes, Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz, Erick Flores (Matheus Oliveira), Lucas Tocantins e Victor Andrade.

Provável escalação do Goiás:Tadeu, Dieguinho (Apodi), David Duarte, Iago Mendonça, Artur, Caio, Breno, Miguel Figueira, Elvis, Bruno Mezenga e Alef Manga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 1 Operário Brasileirão Série B 6 de agosto de 2021 Remo 1 x 0 CSA Brasileirão Série B 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Vasco Brasileirão Série B 13 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Confiança x Remo Brasileirão Série B 17 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Goiás Brasileirão Série B 6 de agosto de 2021 Goiás 1 x 0 Operário Brasileirão Série B 30 de julho de 2021

Próximas partidas