Goiás x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Jogo acontece neste sábado (28), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Goiás e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (28), no Hailé Pinheiro, a partir das 16h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x RB Bragantino DATA Sábado, 28 de de maio de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro - Goiânia, GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti - SC

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano - SC

Quarto árbitro: Elmo Alves Resende - GO

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (28), no Hailé Pinheiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de derrota para o Flamengo por 1 a 0, o Goiás busca a recuperação para subir na tabela de classificação e se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, aparece em 15º, com oito pontos.

Do outro lado, o RB Bragantino, que perdeu para o Nacional por 3 a 0 no meio da semana e se despediu da Libertadores na lanterna do Grupo C, busca reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos seis jogos na temporada, são quatro derrotas e dois empates.

No último encontro entre as equipes, a equipe de Bragança Paulista venceu o Goiás por 2 a 1 e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Santos Brasileirão 15 de maio de 2022 Flamengo 1 x 0 Goiás Brasileirão 21 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Goiás Copa do Brasil 31 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Botafogo x Goiás Brasileirão 7 de junho de 2022 20h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 1 Estudiantes Libertadores 17 de maio de 2022 Nacional 3 x 0 RB Bragantino Libertadores 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas