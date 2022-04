Goiás x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste sábado (16) para Goiás x Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, 18 meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão 2020. Na ocasião, o Esmeraldino venceu por 1 a 0.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Independiente Petrolero por 8 a 1 na Libertadores, o Verdão volta a campo buscando a primeira vitória no torneio nacional após estrear com derrota para o Ceará por 3 a 2.

Do outro lado, o Goiás, que não vence há quatro jogos, perdeu para o Coritiba por 3 a 0 na rodada de estreia.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Hailé Pinheiro, o Palmeiras terá apenas um desfalque: Luan, que segue em recuperação de lesão na coxa, enquanto Navarro, depois de marcar quatro gols no meio da semana, pode ser titular.

Outra novidade é o retorno de Abel Ferreira no banco de reservas, já que o treinador português esteve suspenso na Copa Libertadores no meio da semana por expulsão na final da Recopa, assim como Gustavo Scarpa, recuperado de trauma na coxa esquerda.

Já o Goiás terá o técnico Jair Ventura comandando a equipe pela primeira vez, enquanto Sidnei, regularizado, e os atacantes Luan, Pedro Raul e Dadá Belmonte também ficam à disposição.

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidnei, Reynaldo e Danilo Barcelos; Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Elvis; Apodi (Diego ou Luan), Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro (Gustavo Scarpa).

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Luan: lesionado

GOIÁS:

Nicolas e Vinícius: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes - SC

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira - GO

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

Auxiliar VAR: Andre da Silva Bitencourt - RS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Goiás e Palmeiras será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (16).