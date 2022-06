Goiás x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (15), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Goiás e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (15), no Hailé Pinheiro, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO Goiás x Internacional DATA Quarta-feira, 15 de junho de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro - Goiania, GO HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores - RN

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva - GO

VAR: Vinicius Furlan - SP

Informações da partida

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, que garantiu a entrada no G-4 do Brasileirão, o Internacional busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Renê, com lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Rodrigo Dourado, com desconforto na coxa direita, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Johnny é o mais cotado para assumir a posição.

Por outro lado, Wanderson, recuperado de entorses no tornozelo e joelho direitos, volta a ficar à disposição.

Já o Goiás, vindo de dois empates consecutivos, e com 14 pontos, segue com muitos problemas de lesões no grupo.

O técnico Jair Ventura não sabe se poderá contar com Apodi, Nicolas, Sidimar e Vinícius, enquanto Fellipe Bastos, suspenso, é desfalque certo.

A boa notícia é o retorno de Dadá Belmonte, que retorna de suspensão.

"A gente vem numa sequência pesada, jogamos no Rio e em Fortaleza, saímos atrás e buscamos os resultados. Chegamos desgastados, mais até que o Ceará (empate no último domingo). Para mim fizemos um bom jogo, talvez não como os anteriores, mas criamos chances e o resultado foi justo. Todo mundo é importante, queremos ter todos os jogadores à disposição, mas quem está entrando está dando conta do recado, a preparação é feita da mesma forma", afirmou Tadeu.

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Colorado soma 25 vitórias, contra 17 do Esmeraldino, além de 11 empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão de 2020, o Internacional venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson e Alan Patrick; David e Wanderson.

Goiás: Tadeu; Sidnei (Sidimar), Reynaldo e Caetano; Maguinho, Caio Vinícius, Matheus Sales, Elvis e Danilo Barcelos (Pedro); Dadá Belmonte e Pedro Raul.

Desfalques

Internacional

Renê: lesionado.

Goiás

Fellipe Bastos: suspenso.

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Internacional Brasileirão 9 de junho de 2022 Internacional 3 x 1 Flamengo Brasileirão 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Botafogo Brasileirão 19 de junho de 2022 17h45 (de Brasília) Internacional x Coritiba Brasileirão 24 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Goiás Brasileirão 10 de junho de 2022 Goiás 1 x 1 Ceará Brasileirão 12 de junho de 2022

Próximas partidas