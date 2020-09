Goiás x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder do Campeoanto Brasileiro, e entram em campo neste domingo (13), às 18h (de Brasília), pela décima rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x Internacional DATA Domingo, 13 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 18h(de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pensando no retorno da Copa Libertadores, o Internacional pode entrar em campo contra o Goiás podendo preservar alguns jogadores.

Com seis jogadores suspensos no torneio continental, o técnico Eduardo Coudet poderá escalar Cuesta, Edenilson, Praxedes, Moisés, Musto e Marcos Guilherme.

Já o Goiás não sabe o que é vencer há três jogos (duas derrotas e um empate), e o técnico Thiago Larghi já está pressionado com apenas quatro jogos no comando da equipe.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Praxedes e Patrick (Boschilia); Marcos Guilherme e Sarrafiore (Abel Hernández).

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches (Heron) e Jefferson; Gilberto, Breno, Vinícius Lopes, Daniel Bessa e Mike; Rafael Moura.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 2 Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 Internacional 2 x 0 Ceará Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x América de Cáli 16 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) x Internacional Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020 19h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 7 de setembro de 2020 Goiás 3 x 3 Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020

Próximas partidas