Goiás x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Esmeraldino tenta segurar o mistão Rubro-Negro neste domingo (11); veja como acompanhar na TV e na internet

No Serrinha, Goiás e Flamengo entram em campo na noite deste domingo (11), às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no SporTV e Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Há quatro jogos sem perder no Brasileirão, o Goiás pegou o elevador e subiu para o nono lugar, com 35 pontos e, devido ao bom momento, o técnico Jair Ventura deve repetir a escalação da equipe.

"O grande responsável (pelo bom momento) são as semanas cheias de treino. Consigo trabalhar melhor os comportamentos que eu quero. Contra o Santos, a gente fez um gol de organização ofensiva e um gol de transição. Não somos um time de uma nota só. E a gente consegue recuperar o melhor dos nossos atletas. Você tem um tempo de recuperação maior. O time treina mais, fica melhor e mais forte fisicamente. Essa junção de fatores faz com que o Goiás esteja em seu melhor momento", disse o comandante Esmeraldino.

Do outro lado, o Flamengo, vice-líder com 44 pontos, mais uma vez deve ir a campo com uma equipe alternativa. Isso porque o time, que garantiu a vaga na fina da Libertadores, agora tem como objetivo principal a semifinal da Copa do Brasil.

Desta forma, o técnico Dorival Júnior continuará a escalar o "segundo time" do Mengão neste domingo, mas sabe que não poderá contar com Fabrício Bruno, Pedro e Gabigol, todos suspensos.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Flamengo venceu nove, o Goiás quatro, além de sete empates.

Escalações:

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Escalação do provável FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Diego Ribas, Everton Ribeiro (Mateusão), Marinho e Cebolinha.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Fabrício Bruno, Gabigol e Pedro, suspensos, são os desfalques do Rubro-Negro.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Serrinha, Goiânia - GO

• Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro), Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro (assistentes), Breno Vieira Souza (Quarto árbitro) e Rafael Traci (AVAR)