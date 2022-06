Goiás x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (26), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Goiás e Cuiabá se enfrentam neste domingo (26), no Hailé Pinheiro, a partir das 18h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em duelo direto contra o rebaixamento, o Cuiabá busca quebrar um jejum diante do rival: vencer pela primeira vez fora de casa. Em seis jogos na história, a equipe esmeraldina soma quatro vitórias, um empate e apenas uma vitória para o lado mato-grossense (na Arena Pantanal).

Além do técnico António Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Dourado também não poderá contar com o volante Pepê, que segue em recuperação de uma pancada na cabeça. Os auxiliares Bruno Lazaroni e Bernardo Franco comandarão a equipe.

Do outro lado, o Goiás, que não vence há quatro jogos (dois empates e duas derrotas), entra em campo em busca da recuperação.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Da Silva e Maguinho, suspensos. Yan Souto e Caio Vinícius podem aparecer entre os titulares.

Prováveis escalações

Possível escalação do GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Elvis e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul.

Possível escalação do CUIABÁ: Walter; João Lucas (Daniel Guedes), Alan Empereur, Marllon e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osorio; André Luís, Felipe Marques e André (Elton).

Desfalques da partida

Goiás:

Da Silva e Maguinho: suspensos.

Cuiabá:

António Oliveira: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Pepê: machucado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Goiás é favorito contra o Cuiabá nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,18 na vitória do Esmeraldino, $ 3,10 no empate e $ 3,75 caso os visitantes vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,53 quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2.58 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar na equipe que marcará primeiro. Paga-se $ 1.72 para quem apostar no Goiás e $ 2,60 para quem apostar no Cuiabá. Em caso de empate, paga-se $ 7.00.

Quando é?

JOGO Goiás x Cuiabá DATA Domingo, 26 de junho de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro - Goiânia, GO HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques - PR

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn - PR

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva - GO

VAR: Daiane Caroline Muniz - SP

Últimos resultados e próximos jogos

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Goiás Brasileirão 19 de junho de 2022 Atlético-GO 0 x 0 Goiás Copa do Brasil 22 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Goiás Brasileirão 3 de julho de 2022 18h (de Brasília) Goiás x Athletico-PR Brasileirão 9 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Cuiabá Brasileirão 15 de junho de 2022 Cuiabá 0 x 0 Ceará Brasileirão 18 de junho de 2022

Próximas partidas