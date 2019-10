Goiás x CSA: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (12), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ver o encerrar a sua invencibilidade no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o abre a 25ª rodada da competição neste sábado (12), às 17h (de Brasília), no Serra Dourada. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui na Goal você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x DATA Sábado, 12 de outubro LOCAL Serra Dourada - Goiás, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

O Goiás conheceu a sua primeira derrota no 2ª turno do Brasileirão, e agora busca a recuperação diante do CSA em casa.

Para o confronto, o técnico Ney Franco terá todo o seu elenco à disposição, com Michael comandando o ataque.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Yago Felipe, Gilberto e Léo Sena; Leandro Barcia, Michael e Rafael Moura.

CSA

Embalado com duas vitórias consecutivas e ocupando a 16ª posição, com 25 pontos, o CSA também entra em campo sem grandes problemas na escalação.

O técnico Argel Fucks só não poderá contar com o volante Nilton, que segue se recuperando de uma lesão.

Provável escalação do CSA:

​Jordi; Dawhan, Ronaldo Alves, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, Apodi e Jonatan Gomez; Bruno Alves, Bustamante e Ricardo Bueno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 1 Goiás Brasileirão 6 de outubro Botafogo 3 x 1 Goiás Brasileirão 9 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Brasileirão 16 de outubro 21h30 (de Brasília) x Goiás Brasileirão 20 de outubro 19h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 3 x 1 Avaí Brasileirão 6 de outubro CSA 1 x 0 Brasileirão 9 de outubro

Próximas partidas