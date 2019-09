Goiás x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Raposa busca deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão nesta segunda-feira (30); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o encara o na busca por três pontos. Marcada para segunda-feira (30), a partida terá inicio às 20h (Brasília) e transmissão ao vivo do Sportv (exceto GO), além do canal Premiere , na TV fechada. Aqui na Goal você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Cruzeiro DATA Segunda-feira, 30 de setembro LOCAL Serra Dourada - Goiás, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv (exceto GO), além do canal Premiere, na TV fechada. . Aqui na Goal você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

Ocupando a 12ª posição, com 27 pontos, o Goiás está há dois jogos sem perder. Para o duelo contra a , o técnico Ney Franco não poderá contar com Jefferson e Marcelo Hermes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Desta forma, Alan Ruschel pode atuar na lateral-esquerda.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel; Gilberto Júnior, Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

CRUZEIRO

Na zona de rebaixamento, com 19 pontos, a semana foi agitada no Cruzeiro. Após a saída de Rogério Ceni e a chegada de Abel Braga , o novo treinador pode estrear no comando do time já nesta segunda-feira (30).

Sem contar com Fred, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, Abel contou com a presença de Pedro Rocha no treinamento. Caso o atacante não esteja 100% recuperado da pancada sofrida no tornozelo, o treinador pode optar por escalar Sassá.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 3 x 0 Brasileirão 22 de setembro 0 x 1 Goiás Brasileirão 25 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Goiás Brasileirão 6 de outubro 16h (de Brasília) Botafogo x Goiás Brasileirão 9 de outubro 19h15 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 2 Brasileirão 21 de setembro Ceará 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão 25 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Internacoinal Brasileirão 5 de outubro 21h (de Brasília) Cruzeiro x Fluminense Brasileirão 9 de outubro 21h30 (de Brasília)

Fábio; Orejuela (Edilson), Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Ederson, Thiago Neves e Robinho; David e Pedro Rocha (Sassá)