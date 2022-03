Goiás x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Goiás e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Criciúma DATA Quinta-feira, 17 de março de 2022 LOCAL Estádio da Serrinha - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber (RS)

Assistentes: Leirson Peng e Fabricio Lima (RS)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro (GO)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, vão transmitir o jogo desta quinta-feira (17), na Serrinha.

Bom dia, Nação! Quinta-feira é dia de decisão pela @CopadoBrasil em casa! 🇧🇷



Marca aí o @ daquele amigo que não pode ficar de fora dessa!👇🏼#CopaDoBrasil#OMaiorDoCentroOeste pic.twitter.com/4RMAtsb0Vj — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 15, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de eliminar o Sousa na primeira fase da Copa do Brasil, o Goiás se prepara para encarar o Criciúma. De lá para cá, a equipe soma três vitórias, nos últimos três jogos.

Já o Criciúma, que deixou para trás o Nova Iguaçu, não entra em campo desde então. Como o Tricolor não disputa a Série A do Catarinense, a equipe teve apenas um jogo oficial no ano. Mas, de acordo com Gustavo, a falta de ritmo não é um problema para garantir a classificação.

"A gente vai para o jogo sabendo o que tem que fazer dentro de campo. O torcedor é mais para incentivar a equipe deles do que amedrontar a nossa. Então, de forma alguma, a gente vai se sentir pressionado. Vamos para fazer o nosso jogo e não deixar que as coisas externas interfiram no nosso desempenho dentro de campo", afirmou o goleiro.



ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Goiás

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA CRAC 0 x 3 Goiás Campeonato Goiano 9 de março de 2022 Goiás 3 x 0 CRAC Campeonato Goiano 13 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Iporá x Goiás Campeonato Goiano 20 de março de 2022 15h30 (de Brasília) Goiás x Iporá Campeonato Goiano 23 de março de 2022 19h30 (de Brasília)

Criciúma

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 2 x 0 Glória Amistoso 12 de fevereiro de 2022 Nova Iguaçu 0 x 0 Criciúma Copa do Brasil 24 de fevereiro de 2022

Próximas partidas