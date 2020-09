Goiás x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Na zona de rebaixamento, equipes entram em campo nesta quarta (9), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando contra o rebaixamento, e entram em campo nesta quarta-feira (9), às 18h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Goiás x Coritiba DATA Quarta-feira, 9 de setembro de 2020 LOCAL Serrinha - Goiás HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Coritiba

O clássico será transmitido ao vivo no Premiere. Na Goal, você também acompanha todas as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Abrindo a zona de rebaixamento com sete pontos, o Coritiba pode ter o retorno do zagueiro Rhodolfo.

Elenco alviverde treinou nesta manhã no CT da Graciosa, antes de seguir para Goiânia. Rhodolfo e Guilherme Biro seguem viagem com a delegação. 💪✅https://t.co/RilUujhbo6 pic.twitter.com/xmlteftev3 — Coritiba (@Coritiba) September 8, 2020

Por outro lado, o técnico Jorginho segue sem contar com Neilton, com torção no tornozelo, e sem previsão de retorno.

Já o lanterna Goiás vem de uma derrota por 2 a 1 para o Sport e não sabe o que é vencer há duas rodadas.

Provável escalação do Goiás: a atualizar.

Provável escalação do Coritiba: Wilson, Jonathan (Natanael), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Galdezani (Hugo Moura) e Matheus Bueno; Giovanni Augusto (Igor Jesus), Robson e Sassá.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 2 Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 Sport 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 18h (de Brasília) Ceará x Goiás Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 Coritiba 0 x 1 Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

Próximas partidas