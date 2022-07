Goiás x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (30), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Coritiba entram em campo neste sábado (30), no estádio Hailé Pinheiro, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Em casa, o Goiás quer mostrar a sua força e vencer para continuar fora da zona de rebaixamento. O Esmeraldino está na 14ª posição, com 22 pontos, e terá três desfalques: Matheus Sales, por questões contratuais, além de Luan Dias e Felipe Bastos, suspensos.

Por outro lado, Reynaldo está recuperado de lesão, enquanto Renato Júnior retorna após suspensão, e a dupla fica à disposição do técnico Jair Ventura.

Já o Coritiba vive situação semelhante ao rival, ocupando o 13º lugar, com a mesma pontuação, porém com melhor saldo. O Coxa relacionou os recém-chegados, Jesús Trindade e Hernán Pérez, enquanto Willian Farias volta após suspensão.

Entretanto, Thonny Anderson é quem fica de fora após receber o vermelho no último jogo, enquanto Diego Porfírio, Warley, Robinho e Fabrício Daniel continuam no departamento médico.

Nos últimos 20 confrontos entre as equipes, o Goiás venceu seis vezes, o Coritiba cinco, além de nove empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Goiás: Tadeu, Maguinho, Danilo Cardoso, Caetano, Sávio, Luan Dias, Caio, Diego, Dadá Belmonte, Vinícius e Pedro Raul.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Bernardo (Bruno Gomes ou Val) e Régis; Alef Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão.

Desfalques da partida

Goiás:

Luan Dias e Felipe Bastos: suspensos.

Matheus Sales: questões contratuais.

Coritiba:

Thonny Anderson: suspenso.

Diego Porfírio, Warley, Robinho e Fabrício Daniel: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Goiás é favorito contra o Coritiba nas odds do Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,35 na vitória do Esmeraldino, $ 3,10 no empate e $ 3,10 caso o Coxa vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,45 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 2,30 se for Pedro Raul, e $ 2,70 se for Léo Gamalho.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Goiás x Coritiba DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro, goiânia - GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Correa e Thiago Farinha (RJ)

Quarto árbitro: Victor Silva (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 3 Goiás Brasileirão 23 de julho de 2022 Goiás 2 x 3 Fluminense Brasileirão 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Goiás Brasileirão 7 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Goiás x Avaí Brasileirão 13 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília)

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 25 de julho de 2022 Corinthians 3 x 1 Coritiba Brasileirão 20 de julho de 2022

Próximas partidas