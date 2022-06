Goiás x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste domingo (12), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Goiás e Ceará se enfrentam neste domingo (12), no Hailé Pinheiro, às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e TV Anhanguera, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Goiás x Ceará DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro - Goiânia, GO HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães - RJ

Assistentes: Michael Correia e Luiz Claudio Regazone - RJ

Quarto árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz - GO

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ

Informações da partida

Embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos na temporada, o Goiás busca emplacar mais um resultado positivo fora de casa. Na última rodada, empatou com o Fortaleza em 1 a 1.

"Se for somar os pontos, fizemos sete. Lógico que a classificação contra o Bragantino foi na Copa do Brasil. Mas no Brasileiro foram quatro pontos fora de casa, importantíssimo para nossa sequência", afirmou Fellipe Bastos.

Invicto jogando em casa neste Brasileirão, o técnico Jair Ventura espera casa cheia e o apoio da torcida.

"Agora é fazer o dever de casa. Quero aproveitar para convocar a torcida esmeraldina para lotar a Serrinha. A gente sabe da nossa força, estamos invictos lá no Campeonato Brasileiro. Com a presença da torcida fica mais fácil. Tenho certeza que quem acompanha o Goiás está orgulhoso desse grupo pela entrega e dedicação. Sai todo mundo exausto e cansado porque nós damos nosso máximo", apontou.

Enquanto Fellipe Bastos, com dores, é tratado como dúvida, Dadá Belmonte, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Por outro lado, Elvis e Caio Vinícius retornam ao time titular.

Já o Ceará, que viu o seu então técnico Dorival Júnior deixar o clube na última quinta-feira (9) para assinar com o Flamengo, que demitiu o português Paulo Sousa, segue com a intensa procura por um novo treinador.

O interino Pedro Sotero não poderá contar com Rodrigo Lindoso e Nino Paraíba, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

As duas equipes terminaram a última rodada empatadas com 13 pontos.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Ceará tem cinco vitórias, contra 10 do Goiás, além de oito empates. Na última vez que se encontraram, no Brasileirão de 2020, o Vozão goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Sidimar (Sidnei), Reynaldo e Caetano; Maguinho, Caio Vinícius, Matheus Sales, Elvis e Danilo.

Ceará: João Ricardo; Michel, Messias, Lacerda, Victor Luis; Richard Coelho, Richardson e Fernando Sobral; Mendoza, Vina e Cléber.

Desfalques

Goiás

Dadá Belmonte: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Ceará

Rodrigo Lindoso e Nino Paraíba: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Últimos resultados e próximos jogos

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 2 Goiás Brasileirão 7 de junho de 2022 Fortaleza 1 x 1 Goiás Brasileirão 10 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Internacional Brasileirão 15 de junho de 2022 20h30 (de Brasília) Corinthians x Goiás Brasileirão 19 de junho de 2022 16h (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Coritiba Brasileirão 4 de junho de 2022 América-MG 0 x 2 Ceará Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas