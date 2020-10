Goiás x Bahia: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta sexta-feira (16), às 20h (de Brasília), no encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x Bahia DATA Sexta-feira, 16 de outubro de 2020 LOCAL Serrinha - Goiás HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Bahia

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos, o Goiás busca a recuperação para deixar a zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira ainda não sabe se poderá contar com o volante Breno, que quebrou o nariz na derrota para o .

Já o Bahia vem de derrota para o por 1 a 0, mas espera acumular mais três pontos para deixar a zona do rebaixamento

🔵🔴⚪ No CT do , vai começar o último treino antes do confronto desta sexta #BBMP pic.twitter.com/JFH3TufRfs — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 15, 2020

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Ratinho, Daniel Bessa e Shaylon; Keko, Vinicius e Rafael Moura.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Ernando, Lucas, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Clayson, Rossi e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 Flamengo x Goiás Campeonato Brasileiro 13 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Goiás Campeonato Brasileiro 19 de outubro de 2020 20h (de Brasília) RB x Goiás Campeonato Brasileiro 24 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 0 Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 Fluminense 1 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas