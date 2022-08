Goiás x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (13), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Goiás e Avaí se enfrentam neste sábado (13), no Hailé Pinheiro, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Lutando contra o rebaixamento, o Avaí, com 22 pontos e a um do Fortaleza, que abre o Z-4, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos.

"Não existe pressão maior do que a nossa com nós mesmos. É uma responsabilidade muito grande sair de casa, deixar a família para trás, e se comprometer com o propósito de um clube que tem muitos apaixonados. A gente combate essa pressão com entrega", afirmou Eduardo Barroca.

Do outro lado, o Goiás, com 25 pontos, vem de derrota para o Palmeiras por 3 a 0, e também busca a recuperação para não se aproximar do Z-4.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura não sabe se poderá contar com Vinícius, com desconforto muscular. Caso o atacante siga fora, Dadá Belmonte pode entrar mais avançado.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Goiás soma nove vitórias, contra 10 do Avaí, além de três empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Leão da Ilha venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do GOIÁS: Tadeu; Reynaldo, Lucas Halter e Caetano; Dieguinho, Matheus Sales, Caio Vínicius, Luan Dias e Danilo Barcelos; Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Possível escalação do AVAÍ: Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortéz; Raniele, Bruno Silva e Eduardo; Willian Potker, Bissoli e Muriqui.

Desfalques da partida

Goiás:

sem desfalques confirmados.

Avaí:

Morato: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Goiás é favorito contra o Avaí nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,05 na vitória do Esmeraldino, $ 3,20 no empate e $ 3,70 caso o Leão da Ilha vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,25 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,57 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes irão marcar na partida, pagando-se $ 2,00 caso positivo, e $ 1,75 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Goiás x Avaí DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro - Goiânia, GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Coritiba Brasileiro 30 de julho de 2022 Palmeiras 3 x 0 Goiás Brasileirão 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Goiás Brasileirão 20 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) Goiás x Atlético-GO Brasileirão 27 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília)

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Avaí Brasileirão 31 de julho de 2022 Avaí 1 x 1 Corinthians Brasileirão 6 de agosto de 2022

Próximas partidas