Goiás x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias2

Equipes duelam nesta quarta-feira (13), pela 11ª rodada do Campeonato Goiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Uma breve pausa no Brasileirão para o retorno de um estadual! Nesta quarta-feira (13), e duelam no Serrinha, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Anhaguera (TV Globo em Goiás). Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 13 janeiro de 2021 LOCAL Serrinha, Goiânia - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Christian Passos e Leone Carvalho

ONDE VAI PASSAR?



Atlético-GO quer surpreender o rival (Foto: Heber Gomes/Atlético-GO)

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Anhaguera (TV Globo em Goiás). Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

Completamente focado em fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Goiás mandará uma equipe alternativa a campo nesta quarta.

Provável escalação do Goiás: Marcelo Rangel; Vidal, Iago Mendonça, Chico e Rodrigues; Gustavo Blanco, Miguel , Daniel de Pauli e Índio; Marinho e Vinícius Lopes.

ATLÉTICO-GO

Ainda sem se ver livre completamente do Z-4 no Brasileirão, o Atlético-GO também deve mandar a campo uma equipe diferente da habitual.

Provável escalação do Atlético-GO: Koslinski; Arnaldo, João Victor, Gilvan e Nicolas; William Maranhão, Rithely e Matheus Vargas; Janderson, Vitor Leque e Roberson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Goiás 10 de janeiro de 2021 1 x 2 Goiás Série B 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Série B 18 de janeiro de 2021 20h (de Brasília) Goiás x Ceará Série B 21 de janeiro de 2021 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Série B 10 de janeiro de 2021 Atlético-GO 0 x 0 Série B 7 de janeiro de 2021

Próximas partidas