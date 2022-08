Goiás x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece neste sábado (27), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV

Goiás e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (27), no Hailé Pinheiro, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 na última rodada, o Goiás volta a campo em busca de mais três pontos para se manter na briga pela Sul-Americana. Atualmente, aparece na 11ª posição com 29 pontos.

Para o clássico, o técnico Jair Ventura terá o retorno de Sávio, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Galo.

Do outro lado, o Atlético-GO, na penúltima posição com 22 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates consecutivos.

O técnico Jorginho fará três mudanças na equipe. Saem Lucas Gazal, Willian Maranhão e Churín, suspensos, e entram o meia Jorginho, o zagueiro Wanderson e o volante Gabriel Baralhas.

Em 64 jogos disputados entre as equipes, são 23 vitórias do Goiás, 20 do Atlético-GO, além de 21 empates. No último encontro, válido pela Copa do Brasil 2022, o Dragão venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do GOIÁS: Tadeu, Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Matheus Sales, Diego e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul.

Possível escalação do ATLÉTICO-GO: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Marlon Freitas, Baralhas e Jorginho; Airton, Wellington Rato e Luiz Fernando.

Desfalques da partida

Goiás:

sem desfalques confirmados.

Atlético-GO:

Lucas Gazal, Willian Maranhão e Churín: suspensos (terceiro cartão amarelo).

