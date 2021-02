Goiás x Aparecidense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final do Campeonato Goiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goiás e Aparecidense se enfrentam nesta quarta-feira (10), no estádio da Serrinha, a partir das 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo da TV Anhaguera (afiliada da Rede Globo) e do Premiere, pelo pay-per-view . Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Aparecidense DATA Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 LOCAL Serrinha, Goiânia - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Fabrício Vilarinho e Tiago Gomes

Quarto árbitro: Gabriel Queiroz

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da TV Anhaguera (afiliada da Rede Globo) e do Premiere, pelo pay-per-view . Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mais uma vez, o Goiás deve mandar a campo uma equipe altenativa mesmo com o estadual caminhando para a sua reta final.

Provável escalação do Goiás: Matheus, Vidal, Da Silva, Chico, Rodrigues, Figueira, Trindade, Índio, Marinho, Samuel e Lucas.

APARECIDENSE

Já a Aparecidense quer aproveitar que as atenções do rival está em outra competição para surpreender.

Começamos a semana unindo jogadores e comissão técnica em prol do nosso querido e amado rachão! Energia lá em cima, com muito trabalho e risadas também 🔵⚪#Camaleão #Aparecidense #Goianão pic.twitter.com/NzkarnWmnX — A.A. Aparecidense (@AA_Aparecidense) February 9, 2021

Provável escalação do Aparecidense: Tony, Rafael, Renato, Ricardo, Raphael, Bruno, Rodriguinho, Albano, Cardoso, Uederson e Alex.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 3 Goiás Campeonato Brasileiro 6 de fevereiro de 2021 Goiás 1 x 0 América-MG Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Botafogo Campeonato Brasileiro 13 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Goiás x RB Bragantino Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 20h30 (de Brasília)

APARECIDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 1 x 0 Jaraguá Campeonato Goiano 28 de janeiro de 2021 Cuiabá 2 x 1 Aparecidense Campeonato Goiano 25 de janeiro de 2021

Próximas partidas