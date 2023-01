Goiás x Vila Nova ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo neste domingo (29), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Vila Nova se enfrentam na manhã deste domingo (29), no Serrinha, às 10h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Goianão ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Vindo de empate no jogo passado, o Goiás acabou despencando para o sétimo lugar do estadual, com 8 pontos. Apesar de se tratar de um clássico, o técnico Guto Ferreira preferiu minimizar a importância do confronto. "Tem os clássicos mais importates e os menos importantes. Esse é classificatório, não é tão importante quanto uma reta final, mas é importante".

Do outro lado, o Vila Nova está na quarta posição com 9 pontos, e ganhou na rodada passada. O time quer manter a invencibilidade no campeonato, mas joga o favoritismo para o rival. "Acho que é mais um jogo normal. Não tem quem chegue mais ou menos embalado. Como falei antes do jogo contra o Atlético-GO, vamos jogar o clássico na Serrinha, então é 51% (de favoritismo) para o Goiás e 49% para o Vila, por não jogar em casa. Mas vamos lá para tentar reverter esse favoritismo", disse o técnico Claudinei Oliveira.

Escalações

Escalação do provável do Goiás: Tadeu, Yan Souto, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander, Zé Ricardo, Willian Oliveira, Carlos Maia, Breno, Julián Palacios, Nicolas e Vinicius.

Escalação do provável do Vila Nova: Vanderlei, Diego Renan, Eduardo Doma, Carlos Alexandre, Rodrigo Gelado, Sousa, Marlone, Lourenço, Vinícius Leite, Neto Pessoa e Guilherme Parede.

Desfalques

Goiás

Breno Herculano sofreu lesão no joelho e pode perder toda a temporada.

Vila Nova

Rafael Donato está lesionado.

Quando é?