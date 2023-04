Goiás x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e São Paulo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), às 15h (de Brasília), no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela oitava rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de vitória no jogo anterior, o Goiás subiu para a oitava posição do grupo, com 7 pontos. O Esmeraldino acumula uma vitória, um empate e quatro derrotas até o momento. Do outro lado, o São Paulo está em nono lugar, com 4 pontos. O Tricolor ganhou um jogo, empatou outro e perdeu cinco vezes até o momento.

Prováveis escalações

Goiás sub-20: Ezequiel, Andrey, Anthony, Daniel Nolasco, Simioni, Mina, Wendell, Kennyd, Diego Caito, Xavier e Vitinho.

São Paulo sub-20: Leandro, Gabriel, Talles, João Adriano, King Faisal, Iba Ly, Kauã, Baldissera, João Douglas, Maik e Rodriguinho.

Desfalques

Goiás

Não há desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?