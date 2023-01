Goiás x Porto Vitória ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Porto Vitória duelam na tarde desta quinta-feira (12), às 12h45 (de Brasília), em Taubaté, pela fase eliminatória da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, no streaming.

O Goiás foi o primeiro colocado do grupo 13, com duas vitórias e um empate, somando sete pontos. Já o Porto Vitória se classificou na segunda colocação do grupo 14, com uma vitória, um empate e uma derrota, com quatro pontos conquistados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Goiás: José Vitor, Daniel, Mina, Nolasco, Thierry, Gustavo Xavier, Pedrinho, Allan, Wendell, Andrey e Vitor Hugo.

Escalação do provável Porto Vitória: Marcão, Vitor Hugo, Ruan, Jhuan e Paulo Roberto; José Augusto, João Vitor, Igor e Rian; Vitor Santos e Jeferson.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Porto Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?