Goiás x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com surto de Covid-19 no clube, o Palmeiras visita o neste sábado (21), às 21h (de Brasília), em Goiânia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x DATA Sábado, 21 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras entra em campo com apenas 13 jogadores à disposição após o surto de Covid-19 atingir o clube.

Até o momento, 19 jogadores estão afastados após testarem positivo: Jailson, Vinicius Silvestre, Matías Viña, Alan Empereur, Benjamín Kuscevic, Danilo, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Quiñonez, Gabriel Silva, Willian, Breno Lopes, Aníbal, Rony, Gabriel Veron, Marino Hinestroza e Pedro Acacio.

Por outro lado, Gabriel Menino, recuperado de Covid-19, pode reforçar o time na lateral ou no meio de campo.

Já o Goiás terá mudançar para enfrentar o em casa.

Breno retorna de suspensão, enquanto Vinícius Lopes, lesionado, desfalca a equipe.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Esteves; Patrick de Paula, Ramires (Mayke), Gabriel Menino e Lucas Lima; Marcelinho e Luiz Adriano.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Iago Mendonça, Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Breno, Ariel Cabral e Gustavo Blanco; Keko, Fernandão e Douglas Baggio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Campeonato Brasileiro 15 de novembro de 2020 Ceará 2 x 2 Palmeiras Copa do 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras 25 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília) Palmeiras x -PR Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020 Goiás 0 x 1 Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas