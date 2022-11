Goiás x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Esmeraldino pega o já rebaixado time gaúcho querendo a vitória para garantir a permanência na Série A; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho em uma vaga na Copa Sul-Americana, o Goiás recebe o já rebaixado Juventude neste sábado (5), às 19h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na 14ª posição com 43 pontos, o Goiás quer reencontrar a vitória para dar mais um passo rumo à classificação à Copa Sul-Americana.

Já rebaixado e lanterna do campeonato com 21 pontos, o Juventude não poderá contar com Thalisson, suspenso, enquanto Vitor Mendes tem problema físico e é dúvida.

Nos últimos 19 jogos entre as equipes, o Goiás venceu nove vezes, o Juventude cinco, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu, Maguinho, Yan Souto, Reynaldo, Hugo, Vinícius, Matheus Sales, Marquinhos Gabriel, Dadá Belmonte, Caio Vinícius e Pedro Raul.

Escalação do provável JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Vitor Mendes (Nogueira) e Rodrigo Soares; Élton, Jean Irmer (Yuri Lima), Jadson e Chico; Capixaba e Isidro Pitta.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Thalisson, suspenso, é desfalque certo no time gaúcho.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Hailé Pinheiro, Goiânia - GO

• Arbitragem: Edina Alves Batista (árbitro), Daniel Marques e Gustavo de Oliveira (assistentes), Jean Narciso (quarto árbitro) e Adriano Miranda (AVAR)