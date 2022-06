Goiás ironiza pênalti a favor do Corinthians: "Sou um astronauta"

Esmeraldino se irritou com a marcação da penalidade que garantiu a vitória do Timão na Neo Química Arena

O Goiás perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na tarde deste domingo (19), na Neo Química Arena, e entrou na zona de rebaixamento após a vitória do Atlético-GO sobre o Juventude.

Logo após o apito final, o clube ironizou a decisão do árbitro Bráulio da Silva Machado, que marcou pênalti de Caio Vinicius, do Goiás, no primeiro tempo do jogo. Fábio Santos converteu a cobrança para o Timão.

"Se isso aqui foi pênalti, eu sou um astronauta", escreveu o clube no Twitter.

Se isso aqui foi pênalti, eu sou um astronauta 🤨🤦 pic.twitter.com/GwlXAQoDmA — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) June 19, 2022



Com a vitória, o Corinthians foi a 25 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, mas atrás do rival no saldo de gols – 16 a sete. Nesta segunda-feira (20), o

Verdão visita o São Paulo no Morumbi

, às 20h (de Brasília), pelo encerramento da 13ª rodada do Brasileirão.