Goiás x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

O Goiás recebe o Fluminense na noite deste domingo (10), a partir das 18h30 (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Há três jogos sem vencer, o Goiás entrou para a zona de rebaixamento, ficando em 17º lugar, com 7 pontos. De olho na sua recuperação, o Esmeraldino anunciou a contratação do técnico português Armando Evangelista. Entretanto, a equipe ainda será comandada pelo interino Marcelo Ávila neste domingo.

Já o Fluminense, sexto colocado com 26 pontos, quer o triunfo fora de casa para tentar entrar no G-4. O Tricolor tem desfalques por lesões, além de Felipe Melo e Samuel Xavier estarem suspensos.

"A gente vai montar o que tiver de melhor para montar. O Felipe Melo é uma substituição para a gente hoje tranquila, temos jogador para colocar da posição. E essa do Samuel vamos ter que pensar com calma", disse o técnico Fernando Diniz em entrevista coletiva.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Goiás venceu cinco vezes, o Fluminense 14, além de um empate.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto.

Fluminense: Fábio, Guga, Nino, Manoel e Pirani (Esquerdinha); André, Martinelli, Lima (Keno) e Ganso; Arias e Cano.

Desfalques

Goiás

Maguinho está suspenso.

Fluminense

Felipe Melo e Samuel Xavier cumprem suspensão, enquanto Marcelo, Alexsander e Jorge estão no departamento médico.

Quando é?