Goiás faz contato e tem Dorival Júnior como plano A para novo técnico

O Goiás fez contato para contratar Dorival Júnior como novo técnico. A GOAL apurou que o Esmeraldino entrou forte na negociação e tem o treinador como plano A para dirigir o time na temporada de 2022. As conversas estão em andamento e há expectativa por novidades nesta semana.

Recentemente, o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, confirmou que Dorival Júnior é o alvo do clube para a próxima temporada. Glauber Ramos, responsável por terminar a campanha do vice-campeonato da Série B e da consequente vaga na Série A de 2022, deve seguir na comissão técnica fixa.

Dorival Júnior não treina um time desde o trabalho pelo Athlético-PR, em 2020, e adiou seu retorno ao futebol por problemas familiares. O desejo do técnico é voltar a dirigir uma equipe em 2022, o que pode ocorrer com o Goiás. Ao longo da carreira ele trabalhou em times como Flamengo, Vasco, Fluminense, São Paulo, Santos, Palmeiras, Internacional e Atlético-MG, entre outros.

Antes de Glauber Ramos assumir, o Goiás foi comandado por Marcelo Cabo. Ele acabou demitido no fim de outubro.