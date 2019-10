Goiás e Flamengo mudaram muito desde goleada na estreia de JJ

Foi justamente contra o Esmeraldino que Jorge Jesus fez suas estreia no Brasileirão, conseguindo sua primeira vitória... e goleada

Jorge Jesus estreou como treinador do com empate por 1 a 1 contra o , nas quartas de final da Copa do , mas o seu primeiro jogo no Brasileirão foi contra o : primeira de muitas vitórias e, também, goleadas.

Nesta quinta-feira (31), os clubes se reencontram pela 29ª rodada da Série A e muita coisa mudou de ambos os lados desde o 6 a 1 imposto pelo no Maracanã. Desde então, cada time disputou 25 partidas.

Recuperação esmeraldina

A grande mudança no Goiás foi na área técnica. Claudinei Oliveira seria demitido três jogos depois, quando sua equipe sofreu outro 6 a 1 – desta vez para o . O substituto surpreendeu e desde então o Esmeraldino não sofreu mais goleadas e até conseguiu emplacar uma sequência de cinco vitórias seguidas, considerando também a Copa Verde (competição na qual foi eliminado na semifinal).

Foi também sob o comando de Ney Franco que o atacante Michael passou a viver o seu melhor momento, fazendo cinco gols em 15 jogos e se colocando como uma das principais revelações do Brasileirão. Estar atualmente na décima posição, mesmo após duas derrotas consecutivas, mostra a melhora em um time que após os 6 a 1 sofridos para o Flamengo dava toda a pinta de que estava ladeira abaixo rumo ao Z4.

Um Flamengo imparável

Já a mudança na equipe carioca foi ainda mais marcante. Após a goleada sobre os goianos, o Flamengo estava na terceira posição, a seis pontos do então líder . De lá para cá, perdeu apenas duas vezes em 25 partidas e acumulou um total de 18 vitórias.

Não apenas alcançou a liderança do Brasileirão como conseguiu criar uma margem de dez pontos de vantagem em relação ao vice-líder e ainda voltou a uma final de Libertadores 38 anos após a sua única participação no último degrau para a maior glória sul-americana. Fez isso com exibições marcantes e acumulando outras goleadas, como os 4 a 1 sobre o e os 5 a 0 sobre o , demonstrando um domínio e força que não eram vistos desde a década de 80.

A arrancada do Flamengo começou justamente após uma goleada sobre o Goiás: às 20h desta quinta-feira (31), os times voltam a se encontrar e vivem situações diferentes em relação aos 25 jogos anteriores.