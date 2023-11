Goiás x Cruzeiro: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (27), no Estádio da Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto contra o rebaixamento, Goiás e Cruzeiro se enfrentam na noite desta segunda-feira (27), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Separados por seis pontos na tabela de classificação, o Goiás precisa vencer o Cruzeiro nesta segunda-feira (27) para seguir com chances de permanecer na Série A do Brasileirão. Para o confronto decisivo, o técnico Armando Evangelista optará pela entrada de Hugo no lugar de Sidimar.

"Para nós é o último jogo. É o jogo da nossa vida. Vamos por etapas. Não estou pensando nos quatro jogos finais, estou pensando neste jogo exatamente. É ele que pode nos dar condição de olhar e ver nossas condições na tabela, na segunda-feira à noite. Não vejo outra situação a não ser nos entregarmos totalmente. Nos empenharmos ao máximo, torcida, diretoria, comissão técnica e atletas. Para ainda continuar com expectativa e sonho de buscar a permanência do Goiás", afirmou Mario.

Do outro lado, o Cruzeiro, na zona de rebaixamento, com 41 pontos, empatou com o Vasco, também em duelo direto, em 2 a 2. Recuperado de lesão, Lucas Silva retorna, mas Matheus Jussa, com lesão na coxa direita, é desfalque.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Diego (Raphel Guzzo), Guilherme e Palacios; Allano e Matheus Babi.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Luciano Castan, Neris e Marlon; Filipe Machado, Lucas Silva (Ian Luccas) e Mateus Vital; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Papagaio (Wesley).

Desfalques

Goiás

Morelli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Cruzeiro

Matheus Jussa, lesionado, está fora, assim como Arthur Gomes, suspenso.

Quando é?