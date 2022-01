Goiás busca técnico estrangeiro e tem pelo menos cinco portugueses na lista

O Goiás está no mercado em busca de um novo técnico e quer anunciar o comandante da temporada 2022 até no máximo meados de fevereiro. Segundo soube a GOAL, existe uma exigência interna: que o treinador seja estrangeiro, de preferência português.

As conversas com os lusitanos, inclusive, já começaram. Segundo soube a GOAL, o primeiro nome a ser procurado foi o de Antônio Oliveira, ex-Athlético-PR. O técnico, no entanto, optou por dirigir o Benfica B, em Portugal.

Recentemente, a diretoria do time Esmeraldino se reuniu por chamada com alguns candidatos, como Nuno Campos, ex-auxiliar de Paulo Fonseca. A dupla trabalhou junto na Roma, no Shkahtar, no Braga e no Porto.

Outro nome que já se reuniu com os goianos foi Sérgio Vieira, que comandou recentemente o Farense, na segunda divisão da liga portuguesa. Vitor Campellos, ex-técnico do CD Chaves também foi procurado por uma conversa.

Ainda segundo soube a GOAL, o nome que mais agradou até o momento foi o de João pedro Sousa, técnico que se destacou dirigindo o Famalicão e comandou recentemente o Boavista. O português carrega no currículo experiência como auxiliar técnico em clubes como Sporting, Olympiacos, Everton e Watford, ambos da Inglaterra.

Enquanto não contrata um novo técnico, o Goiás vem sendo treinado pelo interino Glauber Ramos, que está a frente da equipe no campeonato estadual. Para a Série A, no entanto, que começa em abril, os goianos já estarão com um novo comandante, que deve realmente ser um estrangeiro.