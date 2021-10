Goiás x Botafogo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), pela 32ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo enfrenta o Goiás nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Botafogo DATA Terça-feira, 26 de outubro de 2021 LOCAL Hailé Pinheiro - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

VAR: Rodolpho Toski (PR)

Auxiliar VAR: Jefferson Cleiton Piva (PR)

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (26), no Hailé Pinheiro. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A dois pontos de diferença para o líder Coritiba, o Botafogo volta a campo mirando apenas a vitória fora de casa e buscando atingir o quarto jogo seguido sem ser vazado pela terceira vez neste ano.

Com 55 pontos, o Alvinegro tem cinco de vantagem para o CRB, que é o quinto colocado, enquanto o Goiás, com 52, também busca se manter no G-4 da Série B.

Vindo de empate sem gols com o Londrina na última rodada, o Esmeraldino não poderá contar com o lateral Apodi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, Diego deve aparecer na lateral, enquanto Caio Vinícius e Rezende brigam por uma vaga.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro (Gatito Fernández); Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo; Barreto, Pedro Castro e Chay; Warley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro..

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio Vinícius (Rezende), Fellipe Bastos, Elvis e Luan Dias; Alef Manga e Nicolas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Botafogo Série B 13 de outubro de 2021 Botafogo 3 x 0 Brusque Série B 21 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Confiança Série B 3 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Vasco x Botafogo Série B 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 3 x 1 CSA Série B 16 de outubro de 2021 Londrina 0 x 0 Goiás Série B 19 de outubro de 2021

Próximas partidas