Goiás x Anápolis ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

No Serrinha, Goiás e Anápolis se enfrentam na noite desta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

O Goiás entra em campo querendo se recuperar na competição, após perder o clássico para o Atlético-GO na rodada passada. O Esmeraldino é o sétimo colocado da competição, com 3 pontos.

O Anápolis, por sua vez, busca o primeiro triunfo no campeonato, já empatou uma e perdeu outra até o momento.

Escalações

Escalação do provável do Goiás: Tadeu, Apodi, Lucas Halter, Sidimar, Sander, Willian Oliveira, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel, Diego Gonçalves, Nicolas e Vinicius.

Escalação do provável do Anápolis: Rodrigo, Fabio, Igor Mateus, Rafael Costa, Felipe, Davi, Wandinho, Elyeser, Gonzalo, Ariel e Tito.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Anápolis

Sem desfalques confirmados.

Quando é?