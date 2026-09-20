Gözübüyük deixou passar um cartão vermelho em FC Twente x PSV? “Ele não pode reclamar aqui”

Ivan Perisic escapou de uma punição mais dura na tarde deste domingo durante a partida fora de casa do PSV contra o FC Twente (derrota por 3 a 2), pelo menos na visão dos jornalistas Rik Elfrink e Jeroen Kapteijns. O croata perdeu brevemente o autocontrole no segundo tempo e atingiu Robin Pröpper no rosto, mas o árbitro Serdar Gözübüyük se limitou a aplicar um cartão amarelo.

O incidente aconteceu aos 66 minutos no De Grolsch Veste. Pröpper entrou firme na disputa com Perisic e deu um empurrão no jogador do PSV, após o que o atacante se virou imediatamente e reagiu de forma exaltada.

Na sequência, Perisic fez contato com a mão no rosto de Pröpper. Gözübüyük estava perto do lance, mas decidiu não expulsar o veterano e mostrou apenas o amarelo.

“Perisic não podia reclamar de ter ficado só no amarelo”, escreveu Kapteijns, setorista do PSV no De Telegraaf, no X. “Pröpper até provoca um pouco, mas mesmo para um veterano não é inteligente reagir assim.”

“Também há árbitros que dariam vermelho por isso”, acrescentou o jornalista.

Elfrink também viu que o croata esteve perto de ser expulso. “Ivan Perisic brinca com fogo, mas Gözübüyük o deixa em campo. O croata realmente perdeu o autocontrole por um momento, e isso também poderia ter terminado de outra forma”, escreveu o jornalista do Eindhovens Dagblad.

Ao mesmo tempo, Elfrink levanta dúvidas sobre outra decisão de Gözübüyük. “Pouco antes, Ruben van Bommel recebe amarelo porque o árbitro aparentemente considera sua entrada excessiva. Mwah.” O ponta esquerda do PSV recebeu o cartão por uma entrada em Pröpper, mas acertou principalmente a bola.







