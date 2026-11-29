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Göztepe x Trabzonspor: horário do jogo
O Göztepe recebe o Trabzonspor no estádio Gursel Aksel, em Izmir. É um jogo da Süper Lig entre o décimo colocado e o vice-líder.
O time da casa, comandado por Stanimir Stoilov, venceu quatro dos últimos cinco jogos pela liga. Na partida mais recente, o Göztepe superou o Erzurumspor por 1 a 0.
A equipe também teve boas atuações antes disso. O Göztepe venceu o Fenerbahçe fora de casa por 2 a 1 e bateu o Corum por 2 a 0. A única derrota foi para o Istanbul Basaksehir, por 2 a 1.
O Trabzonspor chega sob o comando de Thomas Reis. Em seu jogo mais recente, o visitante venceu o CSKA Sofia fora de casa por 2 a 1, pela Conference League.
Antes disso, pela liga, o Trabzonspor venceu o Eyupspor por 1 a 0 e o Alanyaspor fora de casa por 2 a 0. Na Conference League, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Freiburg no início de novembro.
O cenário, portanto, favorece o visitante, mas o Göztepe levou a melhor sobre o Trabzonspor recentemente. Em agosto, venceu um amistoso por 2 a 1.
Confira a seguir as informações sobre onde acompanhar a partida na TV e online.
Resumo da semana: como chegam Göztepe e Trabzonspor?
O Göztepe somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, com oito gols marcados e quatro sofridos. Na partida mais recente, venceu o Erzurumspor por 1 a 0. Antes, bateu o Fenerbahçe fora de casa por 2 a 1 e o Corum por 2 a 0. O Göztepe não sofreu gols contra o Corum nem contra o Erzurumspor.
O Trabzonspor soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com cinco gols marcados e cinco sofridos. Na partida mais recente, venceu o CSKA Sofia fora de casa por 2 a 1, pela Conference League. A sequência também inclui uma derrota por 3 a 0 para o Zenit de São Petersburgo em um amistoso. O Trabzonspor não sofreu gols contra o Eyupspor nem contra o Alanyaspor.
Göztepe x Trabzonspor: escalações
Prováveis escalações de Goztepe x Trabzonspor
Técnico
- S. Stoilov
Göztepe x Trabzonspor: fase atual
Göztepe x Trabzonspor: histórico do confronto direto
Confrontos
Göztepe x Trabzonspor: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|10
|1
|1
|29
|16
|+13
|31
V
V
V
V
V
|2
|12
|9
|1
|2
|27
|8
|+19
|28
V
V
V
V
V
|3
|13
|8
|2
|3
|30
|18
|+12
|26
V
D
D
V
V
|4
|12
|8
|1
|3
|27
|14
|+13
|25
V
V
E
V
D
|5
|13
|7
|2
|4
|34
|12
|+22
|23
V
E
V
D
D
|6
|13
|7
|2
|4
|28
|20
|+8
|23
V
V
V
V
D
|7
|13
|6
|5
|2
|21
|15
|+6
|23
D
V
V
E
V
|8
|13
|7
|2
|4
|16
|11
|+5
|23
V
E
V
E
V
|9
|13
|6
|2
|5
|18
|18
|0
|20
V
V
V
E
D
|10
|12
|5
|3
|4
|23
|19
|+4
|18
V
D
V
V
V
|11
|13
|5
|1
|7
|23
|26
|-3
|16
D
D
D
V
D
|12
|13
|4
|2
|7
|14
|24
|-10
|14
D
V
D
V
D
|13
|13
|4
|2
|7
|10
|21
|-11
|14
D
D
D
D
V
|14
|13
|3
|3
|7
|11
|22
|-11
|12
D
D
D
D
D
|15
|13
|3
|2
|8
|10
|19
|-9
|11
V
D
D
D
V
|16
|13
|3
|1
|9
|15
|29
|-14
|10
V
D
V
D
D
|17
|13
|2
|2
|9
|10
|22
|-12
|8
D
D
D
D
D
|18
|13
|1
|0
|12
|4
|36
|-32
|3
D
D
D
D
D