Mika Godts se despediu do Ajax e de sua torcida nesta segunda-feira, via Instagram. O reforço do Paris Saint-Germain, de forma bastante chamativa, deixou a porta aberta para um possível retorno futuro ao clube de Amsterdã.

"Há 3,5 anos, um sonho começou no Ajax. Um sonho que se transformou em muito mais. De um garoto que chegou ao clube dos seus sonhos, a um homem que agora olha para trás com orgulho por tudo o que esse período trouxe", diz Godts a seus 230 mil seguidores no Instagram.

"As pessoas, os momentos, as lições e todo o apoio ao longo do caminho. A todos que fizeram parte dessa jornada desde o início, durante o percurso e até o fim: muito obrigado. Para sempre um lugar especial no meu coração. Isso não parece uma despedida, mas um até logo. Uma vez Ajax, sempre Ajax", completou Godts ao fim de sua mensagem de agradecimento aos torcedores do Ajax.

Ajax, Rayane Bounida, Owen Wijndal, Sean Steur e Anton Gaaei, entre outros, deixaram corações nos comentários para Godts, que deixou o Ajax. Até o momento, mais de 20 mil curtidas já foram dadas no Instagram.

Ao todo, Godts disputou 115 partidas pela equipe principal do Ajax. Nesse período, o ponta belga somou 26 gols e 28 assistências.

O talentoso atacante de lado vai se transferir para o PSG por até 55 milhões de euros. Com isso, Godts se torna a quinta maior venda da história do Ajax.