Godoy Cruz x River Plate: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícia

Equipes entram em campo neste sábado (7), pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Argentino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Godoy Cruz e River Plate se enfrentam neste sábaado (7), às 20h15 (de Brasília), em Mendoza, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Godoy Cruz x River Plate DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Feliciano Gambarte - Mendoza, ARG HORÁRIO 20h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A ESPN 2, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado às 20h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Godoy Cruz quer a vitória em casa para não ficar distante da zona de classificação à próxima fase.

Após ser eliminado pelo maior rival, o Boca Juniors, na Copa Argentina, o River Plate agora volta as suas forças, parcialmente, para o campeonato nacional.

Isso porque o time de Marcelo Gallardo também está preocupado com o confronto diante do Atlético-MG, no meio da semana, pelas quartas de final da Libertadores. Por isso, o time Millonario pode ir a campo neste sábado com uma equipe mista. Desfalque certo é Montiel, lesionado.

Provável escalação do River Plate: Armani, Lux, Díaz, Martínez, Angileri, Pérez, Zuculini, Paradela, De la Cruz, Ávarez e Romero.

Provável escalação do Godoy Cruz: González, López, Ortiz, Breitenbruch, Pérez, Acevedo, Bullaude, Sosa, Ojeda, Ramírez e Colmán.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GODOY CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Colón 1 x 0 Godoy Cruz Campeonato Argentino 31 de julho de 2021 Godoy Cruz 1 x 2 Tucuman Campeonato Argentino 28 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x Godoy Cruz Campeonato Argentino 16 de agosto de 2021 20h15 (de Brasília) Godoy Cruz x Huracán Campeonato Argentino 22 de agosto de 2021 A confirmar

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 (4) x (1) 0 River Plate Copa Argentina 4 de agosto de 2021 River Plate 1 x 2 Huracán Campeonato Argentino 1 de agosto de 2021

Próximas partidas