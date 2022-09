Godoy Cruz x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (22), pela 21ª rodada do Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Godoy Cruz e Boca Juniors se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, pela 21ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na terceira posição, com 36 pontos, o Boca Juniors chega embalado com sete vitórias e três empates consecutivos nos últimos 10 jogos.

Luis Vazquez pode entrar no lugar de Dario Benedetto no time titular.

Do outro lado, o Godoy Cruz, na sétima posição, soma 32 pontos, e deve entrar em campo com força máxima.

Escalações:

Escalação do provável GODOY CRUZ: Rodriguez; Barrios, Ferrari, Ortiz, Negri; Andrada, Acevedo, Ojeda, Vega, Allende; Rodríguez.

Escalação do provável BOCA JUNIORS: Rossi; Advíncula, Roncaglia, Rojo, Fabra, Fernández, Varela, Ramirez; Payero, Langoni, Vázquez.

Desfalques

Godoy Cruz

sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 23 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Estádio Feliciano Gambarte – Mendoza, ARG