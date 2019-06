Godín - Peru será “mais uma final” para o Uruguai na Copa América

O capitão da seleção uruguaia não fez festa após a vitória sobre o Chile, no Maracanã

O conseguiu uma importante vitória sobre o , segunda-feira (24), e terminou a fase de grupos com a primeira colocação de sua chave graças ao gol marcado por Edinson Cavani no final do segundo tempo. Um resultado importante para evitar um confronto diante da , única equipe 100% nesta . Mas engana-se quem acha que os uruguaios estavam no mesmo clima de seus torcedores no Maracanã.

Calmos e até mesmo sem falar muito com a imprensa na zona mista, os jogadores mantém os pés no chão. E pouco importa que o adversário nas quartas de final será o , que vem de sofrer goleada por 5 a 0 para o . Nas palavras do capitão Diego Godín, um dos maiores zagueiros dos últimos anos no futebol mundial, será mais uma final para a Celeste comandada por Óscar Tabárez.

“Não é garantia de nada. O Peru é uma grande equipe”, disse o jogador. “Vai ser um jogo complicado, uma final para nós”.