Godín explica por que recusou propostas de City, United e Juventus

Zagueiro uruguaio de 33 anos justificou a saída do Atlético de Madrid e o acordo com a Internzionale de Milão neste mercado europeu

Diego Godín concedeu entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport sobre as opções que teve durante os últimos anos antes de deixar o . Agora, como jogador da , reconhece que tanto na como na houve intenção de contratá-lo.

No entanto, os interessados não chegaram no momento mais oportuno, já que quando perguntaram por clubes como , ou , ele tinha claro que queria seguir no Wanda Metropolitano.

"Sim, há um ano, tive ofertas da Juventus e do Manchester United, e no passado também do Manchester City. Porém, nesse momento, tinha contrato com o Atlético de Madrid e não pensava em sair", comentou.

O zagueiro conta que, neste verão, era o momento ideal para mudar de ares devido ao fim do contrato com o Atleti.

"Desta vez era diferente. Estava perto de encerrar o meu contrato", contou o novo defensor da .

Finalmente, explicou que a Inter está atrás de seus passos há aglum tempo. Ele ainda tinha a intenção de jogar o Campeonato Italiano, que tem transmissão exclusiva do DAZN.

"Posso dizer que nenhum clube me convenceu como a Inter fez. Vieram primeiro e decididos, com mais convicção que outras equipes. Gostei do projeto, que é ambicioso, como eu, e gostei da ideia de ser parte dele. Ajudarei a Inter a conseguir títulos", comentou.