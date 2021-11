GOAL50 2021: Messi e Putellas vencem eleição do público para os melhores do mundo

Os votos foram contados: Lionel Messi e Alexia Putellas foram eleitos os vencedores do prêmio GOAL50 em 2021!

Depois de levantar, enfim, o primeiro troféu pela seleção argentina na Copa América, Messi se iguala ao rival Cristiano Ronaldo, cada um com cinco conquistas na premiação. Detalhe: ele levou a melhor por apenas 24 votos.

A pequena vantagem é, de fato, notável, já que este foi o primeiro ano no qual os rankings dos jogadores e jogadoras foi decidido pelo voto do público, em uma série de duelos cara a cara no qual os fãs deveriam escolher seus favoritos.

Ao longo das últimas semanas, leitores ao redor do mundo registraram 14.226.714 votos somente na edição masculina - dos quais 14.068 foram decididos em duelos diretos entre Messi e CR7.

O artilheiro da Euro 2020 chegou a estar na liderança com menos de 24 horas para o fim da votação, que foi encerrada em todo o mundo às 11h desta terça-feira, 16 (no fuso horário de Brasília). Mas foi o argentino que terminou com 50,1% dos votos diretos no confronto (7.046).

A vitória também não foi fácil quando Messi encarou Robert Lewandowski, terceiro colocado no ranking (53,3% contra 46,7% dos votos), também um embate crucial para que ele ficasse com a primeira colocação.

Em seguida vem Mohamed Salah, do Liverpool, na quarta colocação, à frente de Kylian Mbappé, do PSG, em quinto.

Você pode ver aqui o ranking final do GOAL50 masculino.

Do lado das mulheres, foram mais de 10 milhões de leitores que deram seu voto através do site e app do GOAL50, elegendo a espanhola Alexia Putellas ao prêmio com sobras.

Como Messi, a meio-campista do Barcelona venceu os confrontos diretos contra suas 49 concorrentes, mas tendo uma vantagem confortável para cima das demais finalistas e liderando do começo ao fim do pleito.

É um prêmio merecido a Putellas, sendo efetivamente reconhecida como a melhor jogadora da melhor equipe de futebol feminino de 2021 - que ainda emplacou as três colocações seguintes na nossa relação.

Irene Paredes venceu todos os confrontos em que foi votada - à exceção de quando encarou Putellas, sua colega de time -, e terminou à frente de Asisat Oshoala e Lieke Martens, terceira e quarta colocadas respectivamente.

Com quase 24 milhões de votos registrados no total, gostaríamos de deixar nosso muito obrigado a você, leitor, por fazer parte do maior, mais participativo e empolgante GOAL50 da história.

E que venha 2022!