GOAL Social Superstars – Flamengo vence rodada com post anunciando Vidal como reforço

Time carioca contou com muito engajamento de seu torcedor e liderou a votação com folga. Agora, irá concorrer ao grande prêmio no final do ano

O Flamengo venceu a votação na primeira rodada do GOAL Social Superstars 2022, que é um reconhecimento aos melhores posts dos clubes que chamaram à atenção nas redes sociais nas últimas semanas.

Enquanto o futebol ainda é o esporte mais amado do planeta, cresce a importância dos times inovarem e engajarem seu torcedor também nas redes sociais. E o GOAL Social Superstars é um reconhecimento exatamente a essas melhores iniciativas, dando destaque aos clubes que mais deram o que falar, seja no TikTok, Instagram, Twitter, Facebook e mais. Aqueles que compartilhamos com amigos, família – e agora com vocês, fãs da GOAL.

A cada mês, uma lista de cinco candidatos será colocada para votação. O escolhido deste grupo irá, então, concorrer ao grande prêmio ao final do ano.

Na primeira enquete, o Flamengo venceu com 80% dos votos. A segunda colocação ficou com a Roma, da Itália (13%) e fechando o pódio, apareceu o Watford, da Inglaterra, com 3%. Além disso, o Al-Ittihad teve 2% e o Vélez Sarsfield, da Argentina, apenas 1%.

Qual foi a postagem do Flamengo que venceu a votação?

Aproveitando a febre do lançamento da temporada mais recente de Stranger Things, série de terror da Netflix, o Flamengo entrou na onda dos novos demônios, mistérios e muita nostalgia dos anos 80 que marcam a produção.

Coube ao rubro-negro aproveitar essaa tendência de um jeito bem criativo, usando a melhor simbologia do 'Mundo Invertido' para anunciar a contratação de Arturo Vidal, uma de seus maiores reforços dos últimos tempos.

Por que a gente curtiu a postagem

Os memes que misturam cultura com o futebol estão constantemente nos conteúdos que compartilhamos com amigos, colegas e familiares, mas ver um clube de futebol fazer isso tão bem é raro. Os cariocas capricharam no roteiro para brincar com as realidades paralelas da série de sucesso da Netflix.

Ao invés da canção de Kate Bush que quebrou recordes nas plataformas de música, o Mengão usou seu próprio hino. Ao invés de Max ou Dustin, é Vidal que é visto com o uniforme de seu novo time, surgindo de um relógio antigo (por quê? Não sabemos explicar).