Goal App e Live Scores: como desativar os 'spoilers' e aproveitar melhor o aplicativo

Confira o tutorial para você desativar algumas opções do nosso app sem deixar de receber as melhores informações

Os apps mobile da Goal – Goal News e Goal Live Scores – são ferramentas essenciais para o fã de futebol, seja para acompanhar aquele jogador, time ou campeonato favorito do maior esporte do planeta. Mas existe algo que incomoda muitos usuários devido à velocidade de atualização do que acontece: os spoilers das notificações, que acabam entregando (ou estragando) a emoção de quem assiste às partidas.

As notificações dos apps Goal fazem com que muitos de vocês, usuários, acabem desativando a funcionalidade como um todo – o que acaba impedindo o acesso a algumas opções muito úteis pra quem o utiliza: sabia que é possível desativar as notificações de gols para um jogo específico (e para todos os próximos jogos)? Que tanto o Goal News como o Goal Live Scores têm um serviço de alertas para as notícias e matérias mais quentes do nosso site? E mais: que você pode optar por receber somente o alerta de conteúdos – e desativar de todos os jogos? Pois é exatamente isso que nós vamos explicar aqui, passo a passo, como pode ser feito.

Por que as notificações chegam tão rápido?

Antes de seguirmos com o nosso tutorial, cabe aqui explicar por que as notificações de gols e outros eventos dentro de uma partida de futebol chegam com tamanha antecedência ao seu celular: é porque os nossos scouts acompanham aos jogos sempre ao vivo e são treinados para atualizarem sempre com a maior precisão.

Como as imagens da transmissão levam um certo tempo para chegarem à sua televisão (ou computador, no caso do streaming), por muitas vezes a notificação de um gol, cartão ou pênalti acabam sendo um 'spoiler' para o usuário que está assistindo à partida ao mesmo tempo.

Como personificar as suas notificações?

Quando você seleciona o seu time preferido, todas as notificações envolvendo este time ficam ativas para as notícias específicas daquele time e para todos os jogos da equipe. O app oferece que você selecione seu time preferido após a instalação, mas também é possível escolher mais tarde entrando nas opções (aba Mais) e selecionando Times (sob Favoritos) para buscar o clube/seleção de sua preferência.

Caso você queira desativar apenas gols, marcações de pênaltis e outros eventos – como um cartão vermelho – para não piorar sua experiência vendo o jogo pela TV, você deve encontrar seu time nas opções (Mais -> Notificações -> selecionar o Time favoritado) e desativar (ou ativar) quais notificações quer receber ou não no seu dispositivo móvel (figura abaixo). É possível que você escolha apenas algumas notificações para serem desativadas, ou mesmo desativar todas (desligando Todos os Eventos).

Lembrando que essa ação não desativa notificações de notícias para aquele time, seja no app Goal News ou no Goal Live Scores.

Essa é a melhor maneira de evitar os 'spoilers' das partidas do seu time do coração - sem deixar de ficar por dentro das notícias que são publicadas na Goal!

Editando notificações para um jogo específico

Nos nossos apps você também pode selecionar um jogo específico para receber notificações que não seja, necessariamente, do seu time de coração. Para isso é só selecionar a "estrela" referente ao duelo.

Esta opção pode tanto ser aplicada na tabela de jogos do dia (aba Jogos) como encontrando algum campeonato ou time específico que tenha uma lista de Jogos.

Favoritado o jogo, você ainda tem a opção de escolher quais notificações referentes à partida chegarão ao seu celular - assim como acontece com notificações dos times (ver tópico anterior): entrando no jogo em questão, basta tocar na campainha laranja para editar as notificações.

Como aproveitar melhor os apps da Goal?

Ter um celular ou tablet hoje em dia é receber uma grande quantidade de notificações dos mais diferentes aplicativos, e sabemos bem disso!

Por isso, é ainda mais importante selecionar bem o que chega no seu aparelho, e os apps da Goal entram também nessa. Recomendamos que, mesmo desativando as notificações de jogos do seu time favorito (ou times, como mostramos acima), você não desative as notificações de notícias para ficar por dentro das últimas e melhores matérias do portal!

Quer saber se está com as notificações ativas? Veja a seguir

Na aba Mais, selecione Notificações. Verifique se as opções Ativada e Notícias estejam ativadas. IMPORTANTE: estas opções não irão anular as notificações que você pode já ter desativado para seu time favorito que foram explicadas mais acima.

Caso ainda não tenha selecionado um time favorito, você ainda pode fazê-lo: na aba Mais, selecionar Times (sob Favoritos), procure e adicione o time - clube ou seleção - que deseja acompanhar.

Assim, você garante que irá receber conteúdos sob medida para suas preferências - e isso sem os temidos 'spoilers' de gols, pênaltis ou cartões!

Como baixar os apps da Goal?

Você pode encontrar tanto o app Goal News quanto no Goal Live Scores tanto em aparelhos com o sistema operacional Android (é só clicar aqui) ou pelo iOS (é só clicar aqui).