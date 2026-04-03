Go Ahead - NAC provavelmente já está fora da disputa: grandes consequências para o restante do campeonato

O jornal De Telegraaf acredita que a partida entre Go Ahead Eagles e NAC (6 a 0) será repetida devido ao escândalo do passaporte. O jornal afirma que, de acordo com os regulamentos, a KNVB não tem outra opção.

Há três semanas, o podcast De Derde Helft revelou de repente que o lateral do Go Ahead Eagles, Dean James, não estava, de forma alguma, apto a jogar na partida em Deventer.





O lateral-esquerdo possui, de fato, um passaporte indonésio, já que também é jogador da seleção daquele país. Ao adquirir essa nacionalidade, seu passaporte holandês expirou, o que significava que ele precisava de uma autorização de trabalho para poder jogar. Ele não a possuía.

Embora a diretoria da liga tenha indicado, em resposta à contestação do NAC sobre a derrota por 6 a 0 contra o Go Ahead, que pretende manter os resultados, resta saber se essa intenção poderá ser mantida.

“Se a Comissão de Futebol Profissional chegar à conclusão de que Dean James não estava habilitado a jogar, a diretoria da liga provavelmente não poderá ignorar o pedido de repetição da partida com base nos regulamentos”, escreve o jornal.

“Nos regulamentos da KNVB está prevista a condição de que a ignorância de tal pedido não se aplica quando há promoção ou rebaixamento em jogo. E se isso ficará restrito a apenas essa partida, também é uma questão em aberto.”

Além disso, o De Telegraaf também escreve que o NAC, o Heracles e o TOP Oss estão atualmente sendo mal vistos. Os três clubes tentaram obter uma vantagem esportiva com o caso dos passaportes, algo pelo qual estão sendo duramente criticados pelas outras organizações de futebol profissional na Holanda.



