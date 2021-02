Gnabry sobre Bayern no Mundial: "Queremos ganhar nosso sexto título"

Focado em um feito histórico e inédito na história do clube bávaro, atacante alemão fala em ansiedade pelo Mundial

Muito se fala sobre o desinteresse dos clubes europeus no Mundial de Clubes da Fifa, embora sejam sete conquistas consecutivas (o último time de fora da Europa a vencer o torneio foi o Corinthians, em 2012). O próprio Bayern de Munique, que já menosprezou o torneio, está muito focado na competição, pelo menos este é o discurso.

Serge Gnabry, atacante do clube alemão, falou ao DAZN sobre o interesse da equipe no Mundial de Clubes. Depois de vencer a Copa da Alemanha, Bundesliga, Supercopa da Alemanha, Liga dos Campeões e Supercopa da Europa em 2020, o Bayern quer mais.

"Estamos ansiosos para essa competição e alguns dias de sol", brincou o alemão. "Mas o objetivo, claro, é vencer mais um título, que seria o sexto. Todos nós realmente queríamos que o torneio acontecesse, então estamos todos ansiosos".

A façanha de conquistar seis títulos em um ano é algo que poucos times conseguem. Em 2009, o Barcelona de Pep Guardiola conseguiu este feito. O Bayern chegou perto deste número em 2013, mas perdeu a Supercopa da Alemanha para o Borussia Dortmund e ficou "só" com cinco taças. É fato que o Mundial de Clubes de 2020 acontece em 2021, mas não deixaria de ser um feito marcante para o clube bávaro.

Eliminado da Copa da Alemanha para o Holstein Kiel, da segunda divisão, o Bayern ganhou alguns dias de folga para se preparar para a disputa do título de campeão do mundo.

"É uma mistura de sentimentos", analisou Gnabry. "Ainda estamos bravos por deixar passar um título e sermos eliminados da maneira que foi. Mas claro que é bom estar em casa por uma semana e não ter que jogar depois de três dias, mas poder treinar também. No entanto, no fim da temporada, vencer a Copa me faria mais feliz do que ganhar alguns dias de folga".

A estreia do Bayern no Mundial de Clubes acontece na próxima segunda-feira (8) contra o Al Alhy. O time egípcio bateu o Al Duhail, do Qatar, por 1 a 0 e se classificou para a semifinal. Do outro lado do chaveamento estão Palmeiras e Tigres-MEX, que jogam no domingo (7).

O atacante alemão também falou sobre a situação da pandemia de coronavírus. A Alemanha segue com fortes restrições para minimizar os casos de Covid-19 e, recentemente, chegou a restringir a entrada de brasileiros no país.



"De alguma forma você tem que se acostumar com isso, mesmo que isso prejudique muito a sua qualidade de vida. Você não pode mais manter seus contatos na extensão que gostaria. Você não pode mais se mover despreocupado e simplesmente fazer certas coisas. Acho que nos sentimos da mesma forma que todo mundo".

"Mas ainda temos a sorte de poder trabalhar todos os dias, para continuar nossos treinos e nossos jogos. É por isso que talvez estejamos um pouco melhor. Se eu estivesse apenas em casa e tivesse que fazer nosso programa de ciclismo, provavelmente me sentiria um pouco pior. Mas, felizmente, minha família e eu estamos saudáveis. Nós apenas temos que esperar que haja o menor número possível de casos e que a normalidade retorne o mais rápido possível", concluiu.