Glória aos Leões do Atlante... Um recorde africano e árabe extraordinário para o Marrocos

A seleção marroquina continuou seu desempenho notável na Copa do Mundo, após garantir sua vaga nas quartas de final da edição de 2026, graças à merecida vitória sobre o Canadá por 3 a 0, confirmando que sua conquista histórica na Copa do Mundo do Catar 2022 não foi apenas uma exceção, mas sim a primeira etapa de uma trajetória constante rumo ao topo mundial.

De acordo com as estatísticas da “Opta”, a seleção marroquina tornou-se a 14ª a conseguir chegar às quartas de final duas ou mais vezes desde a adoção do sistema de eliminação direta na Copa do Mundo, a partir da edição de 1986, juntando-se assim ao seleto grupo das grandes seleções, que inclui: Brasil (9 vezes), Alemanha (9 vezes), Argentina (8 vezes), França (7 vezes), Itália (5 vezes), Holanda (5 vezes), Inglaterra (4 vezes), Espanha (4 vezes), Croácia (3 vezes), Portugal (3 vezes), Bélgica (3 vezes), Uruguai (3 vezes), Marrocos (duas vezes) e Suíça (duas vezes).

Com essa conquista, os “Leões do Atlante” se tornaram a primeira seleção africana e árabe na história da Copa do Mundo a chegar às quartas de final em duas ocasiões, depois de fazerem história na Copa do Mundo do Catar 2022 ao chegarem às semifinais como a primeira seleção fora da Europa e da América do Sul a atingir essa fase, antes de repetir sua presença entre os oito melhores na edição dos Estados Unidos, Canadá e México, confirmando a continuidade do projeto futebolístico marroquino e seu crescente desenvolvimento no cenário mundial.