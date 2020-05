Globo vai passar Cruzeiro x Sporting Cristal pela Libertadores de 1997: quando será, horário e mais da reprise

Diante de um Mineirão com mais de 95 mil torcedores, time celeste derrotou peruanos com gol de Elivélton no segundo tempo

Ainda sem futebol ao vivo no devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos. Neste domingo, dia 24 de maio, o torcedor do vai poder reviver as emoções da conquista da Libertadores da América de 1997, com a reprise do triunfo por 1 a 0 sobre o Cristal, do .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro 1 x 0 DATA DO JOGO Quarta-feira, 13 de agosto de 1997 LOCAL Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) DATA DA REPRISE Domingo, 24 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A reprise será exibida pela TV Globo, na TV aberta, para todo o Estado de Minas Gerais menos a cidade de Juiz de Fora, que assiste à reprise de x -EQU pela Libertadores de 1998.

SOBRE A FINAL DA LIBERTADORES DE 1997

Depois de empate por 0 a 0 na ida, em Lima, Cruzeiro e Sporting Cristal fizeram um jogo tenso no Mineirão lotado. Dez minutos após Dida fazer um milagre, Elivélton, num chute de direita de primeira na entrada da área, venceu o goleiro Balerio e fez o gol do bicampeonato continental da equipe celeste aos 30 do segundo tempo. "De onde sobrava eu chutava. Não tinha medo. Não quero nem saber se o goleiro cooperou. O que importa é que meu nome está gravado na história do Cruzeiro Esporte Clube", disse o ex-atacante ao portal Superesportes .

O TÉCNICO DO TÍTULO

Hoje no , Paulo Autuori assumiu o Cruzeiro há 23 anos depois de a equipe mineira perder os três primeiros compromissos no torneio continental, para , e Sporting Cristal. A partir daí, veio a reação, com três triunfos contra os mesmos rivais. "O Paulo nos chamou para uma reunião, e todo mundo falou: 'num grupo de quatro, a gente ficar fora para dois clubes peruanos não tem a mínima condição. Temos que dar um jeito de vencer. Se a gente se classificar, vamos chegar à final e ser campeões'", conta o ex-lateral Nonato ao Superesportes .

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Cruzeiro: Dida; Vitor, Gelson, Gottardo e Nonato; Fabinho, Ricardinho (Da Silva), Donizete Oliveira e Palhinha; Marcelo Ramos, Elivélton. Técnico: Paulo Autuori.

Escalação do Sporting Cristal: Balerio; Soto, Marengo, Asteggiano e Torres (Serrano); Garay, Solano, Rivera e Amoako (Carmona); Julinho e Bonnet (Alvarado). Técnico: Sérgio Markarian.

A CAMPANHA DO CRUZEIRO

Fase JOGO Gols Oitavas de final El Nacional-EQU 1 x 0 Cruzeiro - Oitavas de final Cruzeiro 2 x 1 El Nacional-EQU Marcelo Ramos (x2) Quartas de final Cruzeiro 2 x 0 Grêmio Elivélton e Alex Mineiro Quartas de final Grêmio 2 x 1 Cruzeiro Fabinho Semifinal Cruzeiro 1 x 0 Colo Colo Marcelo Ramos Semifinal Colo Colo 3 x 2 Cruzeiro Marcelo Ramos e Cleison Final Sporting Cristal 0 x 0 Cruzeiro - Final Cruzeiro 1 x 0 Sporting Cristal Elivélton

A CAMPANHA DO SPORTING CRISTAL